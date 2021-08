Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann erleidet bei Streit Stichverletzung

Sondershausen (ots)

Zwei Männer gerieten am Donnerstagnachmittag in Sondershausen in Streit. Hierbei soll ein 52-jähriger, polizeibekannter Tatverdächtiger auf seinen 31-jährigen Kumpel (Deutsche) mit einem Messer eingestochen und verletzt haben. Er verletzte ihn, glücklicherweise nicht ernsthaft, an der Schulter. Was sich genau abgespielt hat, müssen nun die Ermittler klären. Das alkoholisierte und unter Drogen stehende Opfer hatte sich noch selber ins Krankenhaus zur Behandlung begeben. Erst das medizinische Personal verständigte am Abend die Polizei. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachtes der Gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

