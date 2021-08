Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrt endet im Straßengraben

Wiehe (ots)

Am Donnerstag, gegen 17.10 Uhr, befuhr eine 43-jährige Frau mit ihrem Opel Agila die Landstraße 1217 aus Richtung Lossa in Richtung Wiehe. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit einem Leitpfosten. Erst der Straßengraben stoppte die Fahrt. Die Frau verletzte sich leicht und musste medizinisch versorgt werden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das Unfallauto.

