Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Überwachungskamera überführt Einbrecher

Nordhausen (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam Zutritt auf das Gelände eines Autohauses an der Alten Leipziger Straße. Dort zerschlugen die Täter eine Fensterscheibe und gelangten so in den Verkaufscontainer. Aus diesem stahlen sie einen Werkzeugkasten. Ehe sie den Container verließen, entleerten sie noch einen Feuerlöscher, vermutlich um Spuren zu verwischen. Das nützte den beiden Tätern gar nichts. Denn eine Überwachungskamera zeichnete den Einbruch auf. Zwei polizeibekannte Nordhäuser wurden erkannt. Sie hinterließen einen Schaden von ca. 1000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell