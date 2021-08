Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tankrechnung vergessen zu zahlen

Ellrich (ots)

Eine Autofahrerin vergaß am Mittwochabend ihre Tankfüllung an einer Tankstelle in Ellrich zu bezahlen. So zumindest die Entschuldigung der Frau gegenüber der Polizei. Die Mitarbeiterin der Tankstelle hatte sich bei der Polizei gemeldet und den Tankbetrug angezeigt. Die Tatverdächtige konnte schnell ausfindig gemacht werden. Sie zeigte Reue und beglich noch am Abend die Rechnung in Höhe von 50 Euro.

