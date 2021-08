Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Lagerhalle wurde gelegt

Marolterode (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brannte eine Lagerhalle in Marolterode ab. (siehe OTS Meldung von 08.03 Uhr) Am Vormittag sicherten die Kriminaltechniker Spuren am Brandort. Demnach ist von Brandstiftung auszugehen. Wie das Feuer gelegt wurde, ist noch offen. In der Halle fanden sich mehrere brennbare Materialien. Die Ermittlungen dauern an. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

