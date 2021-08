Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vollsperrung nach Unfall mit Traktor, ein Autofahrer verletzt

Struth (ots)

Bis 11.30 Uhr kam es am Mittwochvormittag auf der Landstraße 1008 zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 10.15 Uhr beabsichtigte ein Traktor von einem Feldweg auf die Straße in Richtung Eigenrieden aufzufahren. Hierbei kollidierte der 22-Jährige mit einem Opel Movano, der in Richtung Struth unterwegs war. Der 57-Jährige im Opel wurde leicht verletzt, der Traktorfahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Opels war die Straße voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell