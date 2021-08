Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geklautes Rad entdeckt

Worbis (ots)

Eine Zeugin entdeckte am späten Dienstagnachmittag, auf einem Autoanhänger in Worbis, drei Fahrräder. Unter diesen Fahrrädern erkannte sie auch ihr gestohlenes Pedelec. Sie folgte dem Fahrzeug von der Autobahn 38 bis Worbis und informierte die Polizei. Die Beamten kontrollierten den Fahrer, samt Ladung. Dabei bestätigte sich die Aussage der Frau. Bei einem der Pedelecs handelte es sich um ihr Zweirad. Das wurde in der Nacht vom 13. zum 14. Juli von einem Grundstück Am Ohmberg gestohlen. Die Polizisten stellten das Rad sicher. Gegen den 25-jährigen Autofahrer wird nun wegen des Verdachtes des Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

