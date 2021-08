Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Transporter aufgebrochen, Werkzeug geklaut

Ellrich (ots)

Aus einem am Lindenplatz geparkten Opel Vivaro verschwanden am zurückliegenden Wochenende verschiedene Werkzeuge. Unbekannte zerstörten die Beifahrertür und gelangten so in den Transporter. Neben dem Werkzeug ließen der oder die Diebe auch die Fahrzeugpapiere mitgehen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Am Montagmorgen entdeckte der Fahrzeugnutzer den Schaden und informierte die Polizei.

