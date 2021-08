Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beleuchtung beschädigt

Sondershausen (ots)

Bereits am Freitag, 20. August, beschädigten Unbekannte zwei Außenleuchten am Bürgerzentrum Planplatz. Die Beschädigung fand zwischen 13 und 17 Uhr statt. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden. Der entstandene Schaden ist mit ca. 50 Euro eher gering.

