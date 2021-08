Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto beschädigt

Mühlhausen (ots)

Die hintere rechte Seitenscheibe an einem in der Frohnestraße geparkten Skoda Fabia schlugen Unbekannte in der Nacht zu Montag ein. In das Auto gelangten der oder die Täter nicht, da die Kindersicherung aktiviert war. Ob es sich im vorliegenden Fall um denselben Täter wie in der Straße Zur Roten Löwenmühle gehandelt hat, ist noch unklar. Hier war der Täter von einem Anwohner überrascht und in die Flucht geschlagen worden.

