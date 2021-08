Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Firmengebäude

Nordhausen (ots)

Unbekannte drangen am zurückliegenden Wochenende gewaltsam in das Gebäude einer Maschinenbaufirma an der Kohnsteinbrücke ein. Im Gebäude schauten sich der oder die Täter um und öffneten weitere Türen. Mit einem Router verschwanden die Eindringlinge. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell