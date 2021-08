Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert falsch herum in die Einbahnstraße

Sondershausen (ots)

Am heutigen Sonntag kurz nach 06:30 Uhr fiel einem Beamten der PI Sondershausen beim Verlassen der Dienststelle ein Pkw - Führer auf, welcher seinen schwarzen Pkw Volvo falsch herum in die Einbahnstraße der Conrad-Röntgen-Straße lenkte. Der Kollege hielt den Fahrzeugführer daraufhin an und stellte sofort Atemalkohol bei dem 33jährigen Mann fest. In der Folge wurde durch die hinzugezogene Streife 1,26 Promille bei dem nunmehr Beschuldigten wegen einer Trunkenheitsfahrt gemessen. Die Fahrt war somit beendet, es wurde Anzeige erstattet und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell