Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Rangieren unter Alkohol

Sondershausen (ots)

Am vergangenen Samstag wurde der Polizei gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bruno-Schönlank-Straße gemeldet, bei welchem der Unfallverursacher alkoholisiert sein soll. Dies bestätigte sich vor Ort, die eingesetzten Beamten konnten 0,96 Promille Atemalkohol bei dem 79jährigen Mann feststellen. Dieser hatte vorhergehend versucht, seinen Pkw in eine Garage zu parken, hierbei kollidierte er beim Rangieren mit einer Hauswand sowie einem weiteren in der Straße abgeparkten Pkw. Hierbei entstand Sachschaden, verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Beamten vor Ort stellten den Führerschein des Mannes sicher, weiterhin wurde die Blutentnahme zur beweissicheren Feststellung der Alkoholisierung durchgeführt und Anzeige erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell