Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Eichsfeld (ots)

Am 21.08. gegen 18:15 Uhr stieß ein PKW beim Rangieren in Asbach-Sickenberg in der Dorfstraße gegen einen Zaun und verließ anschließend ohne seine Personalien zu hinterlassen die Unfallstelle. Bei dieser Handlung wurde die Fahrzeugführerin jedoch beobachtet und fotografiert und konnte so durch gemeinsame Ermittlungen der Kollegen im Eichsfeld und Eschwege identifiziert werden.

