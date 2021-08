Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Sondershausen (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am 21.08.2021 in der Zeit von 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem Parkplatz des Casino in Sondershausen, An der Wipper. Der Fahrer eines Pkw Opel Adam parkte seinen PKW ordnungsgemäß am 21.08.2021 gegen 18:30 Uhr auf dem Parkplatz ab und begab sich ins Gebäude. Als er dieses gegen 19:00 Uhr verließ, stellte er eine Beschädigung an seinem Pkw im Bereich der Fahrertür sowie am Kotflügel auf einer Höhe zwischen 54 - 61 cm fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500.- Euro.

