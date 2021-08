Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dringende Suche nach vermissten Senior

Sondershausen (ots)

In Sondershausen wird der 76jährige Gert-Rüdiger Richter (siehe Lichtbild) vermisst. Herr Richter wird gewöhnlich im Seniorenwohnheim in der Hospitalstraße betreut. Dieses verließ er am heutigen Tage gegen 11:15 Uhr in unbekannte Richtung. Herr Richter leidet unter starker Demenz und ist womöglich orientierungslos. Bisherige polizeiliche Maßnahmen verliefen ergebnislos.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthalt oder anderen Beobachtungen hinsichtlich des Vermissten.

