Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher lösen Alarm aus

Nordhausen (ots)

In der Nacht zu Freitag warfen Unbekannte die Scheibe eines Gartenhauses auf dem Gelände der Gärtnerei am Stresmannring ein. Der oder die Täter stiegen danach auch in das Haus ein, stahlen aber offensichtlich nichts. Möglicherweise hat das Auslösen des Alarms, gegen 3 Uhr, den Diebstahl verhindert. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell