Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer auf Auto aufgefahren

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 19 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Autofahrer mit seinem Skoda Octavia die Dingelstädter Straße in Richtung Innenstadt. Hierbei musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein dahinter fahrender 59-jähriger Radfahrer reagierte zu spät. Er wollte ausweichen und rutschte auf der regennassen Straße gegen das Heck des Autos. Der Radler stürzte, verletzte sich aber nicht. Am Auto entstand Sachschaden.

