Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Doppelhaushäfte

Nordhausen (ots)

Innerhalb von drei Stunden drangen Unbekannte am Donnerstagmorgen in eine Doppelhaushälfte in der Eichsfelder Straße ein. Zwischen 7 und 9.45 Uhr betraten der oder die Einbrecher durch die unverschlossene Terrassentür das Wohnzimmer. Schränke wurden durchwühlt. Mit einem vierstelligen Bargeldbetrag verschwanden der oder die unliebsamen Gäste wieder. Die Bewohner hatten geschlafen und die Verwüstungen nach dem Aufstehen entdeckt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell