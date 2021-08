Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kindertagesstätte aufgebrochen

Küllstedt (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag durch eine Nebentür in die Kindertagesstätte in der Hauptstraße ein. Offensichtlich hatten es die Einbrecher auf Bargeld abgesehen. Während Spardosen und Bargeldkassetten beschädigt wurden, blieb die Computertechnik unberührt. Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag verschwanden die ungebetenen Gäste. Zur Höhe des Sachschadens kann noch nichts gesagt werden.

