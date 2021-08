Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Briefkasten beschossen

Westerengel (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Dienstag, 17. und Mittwoch, 18. August, einen privaten Briefkasten in der Bergstraße. Der Eigentümer hatte am Mittwochnachmittag mehrere Einschusslöcher, nicht nur am Briefkasten, sondern auch an seinem Holztor, entdeckt. Die Polizisten stellten die Diabolos, die vermutlich von einer Luftdruckwaffe stammen, sicher. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

