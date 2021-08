Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallzeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Zeugen zu einem möglichen Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Justus-Jonas-Straße sucht die Polizei in Nordhausen. Gegen 22 Uhr soll ein dunkles Fahrzeug einen 43-jährigen Fußgänger touchiert haben. Anstatt anzuhalten, sei das Auto weitergefahren. Der angetrunkene Mann lief danach, leicht verletzt, ins Krankenhaus. Dort wurde er medizinisch versorgt. Bisherige Ermittlungen zum Unfallgeschehen verliefen ohne Erfolg. Wer hat in der Gegend Justus-Jonas-Straße, Kurze Straße einen Unfall beobachtet oder wem ist das vermeintliche alkoholisierte Unfallopfer am Umfallort aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhauen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

