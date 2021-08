Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Möbelgeschäft

Nordhausen (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch Zutritt auf das Außengelände eines Möbelgeschäftes in der Halleschen Straße. Hierbei beschädigten sie einen Bauzaun und einen Blitzableiter. Mit gestohlenen Möbeln, darunter Gartenmöbel, im Wert von mehreren hundert Euro verschwanden der oder die Täter. Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere verdächtigen Fahrzeugen auf dem Gelände, nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell