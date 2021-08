Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Staubsauger auf Tankstellengelände aufgebrochen

Roßleben (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte den Kundenstaubsauger auf dem Tankstellengelände Am Sportplatz auf. Wieviel Geld der oder die Täter erbeuteten ist noch unklar. Eine Videoüberwachung zeichnete möglicherweise den Aufbruch auf und kann wichtige Details zum Diebstahl geben. Hier dauert die Auswertung noch an.

