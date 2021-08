Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Traktor in Leitplanke gefahren

Dingelstädt (ots)

Ca. 15 Meter Leitplanke beschädigte am Mittwochvormittag ein Traktor. Der Fahrer befuhr gegen 10.40 Uhr die Bundesstraße 247, Ortsumgehung Dingelstädt. An der Einmündung Dingelstädt Nord soll der Traktor von einem bislang unbekannten Lkw mit Sattelauflieger überholt worden sein. Hierbei fuhr der Lkw derart dicht an den Traktor heran, dass der Fahrer nach rechts auswich und die Leitplanke touchierte. Wer das Unfallgeschehen beobachtet hat oder Hinweise zum Lkw geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

