Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Telefonmast beschädigt

Etzleben (ots)

Am zurückliegenden Wochenende rammte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Telefonmasten an der Bundesstraße 85 zwischen Etzleben und Schillingstedt. Der Mast brach über dem Boden ab, während die Telefonkabel unbeschädigt blieben. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne den Schaden zu melden. Am Wochenende fanden Erntearbeiten am Unfallort statt. Möglicherweise blieb ein Erntefahrzeug am Mast hängen. Die Ermittlungen dauern an. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell