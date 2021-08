Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Unfall verletzt

Nordhausen (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 13-jähriges Mädchen am Dienstag, nach einem Unfall, ins Krankenhaus. Das Kind hatte am späten Nachmittag an der Kreuzung Hallesche Straße, Taschenberg die Fußgängerampel mit seinem Fahrrad überquert. Eine 70-jährige Autofahrerin kollidierte mit dem Kind, als sie im selben Augenblick mit ihrem Opel Meriva von der Halleschen Straße nach links auf den Taschenberg abbog. Die Frau blieb unverletzt.

