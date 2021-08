Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandursachenermittler haben Arbeit aufgenommen

Leinefelde (ots)

Am Vormittag untersuchten die Spezialisten der Kriminalpolizei den Brandort in der Heiligenstädter Straße. Hiernach bestätigte sich der Verdacht, dass das Feuer bei Sanierungsarbeiten am Dach ausgebrochen ist. Weitere Einzelheiten können aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht bekanntgegeben werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachtes der Fahrlässigen Brandstiftung.

