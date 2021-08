Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß auf Kreuzung

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Glimpflich endete ein Unfall am Montagabend in Heiligenstadt. An der Kreuzung Geisleder Tor, Nordhäuser Straße beabsichtigte eine 33-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Polo nach links in die Dingelstädter Straße abzubiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Seatfahrer, der aus der Gegenrichtung gefahren kam. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und mussten abgeschleppt werden. Die Autofahrer wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, waren aber nicht verletzt.

