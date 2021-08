Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche mit Moped ins Rutschen gekommen

Nordhausen (ots)

Eine 15-jährige Mopedfahrerin geriet am Montag, kurz nach 18 Uhr, mit ihrem Zweirad in der Stolberger Straße auf regennasser Straße in das Gleisbett. Die Jugendliche rutschte weg und stürzte. Sie hatte Glück und wurde nur leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell