Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrspurwechsel mit Folgen

Nordhausen (ots)

Ca. 2500 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls am Montag in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Gegen 16 Uhr befuhr ein 82-jähriger Autofahrer mit seinem Peugeot die Freiherr-vom-Stein Straße in Richtung Grimmelallee. Kurz vor der Grimmelallee wechselte der Mann von der rechten in die linke Fahrspur und kollidierte dabei mit einem Audi A 4. Dessen 34-jährige Fahrerin befand sich beim Wechsel der Fahrspur auf gleicher Höhe mit dem Peugeot. Personen kamen nicht zu Schaden.

