Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Autos in Kreuzungsunfall verwickelt

Gehofen (ots)

Der 27-jähriger Fahrer eines Opel Astra beabsichtigte am Montag, kurz nach 14 Uhr, von der Reinsdorfer Straße nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden Skoda Octavia, der den Astra beim Zusammenstoß gegen einen VW Touran schob. Der hielt verkehrsbedingt in der Hauptstraße. Die 22-jährige Beifahrerin im Astra verletzte sich leicht. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt.

