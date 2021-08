Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: jugendlicher Sozius bei Unfall verletzt

Topfstedt (ots)

Ein 82-jähriger Autofahrer in seinem Golf beabsichtigte am Montag, gegen 13 Uhr, auf einem Feldweg in Topfstedt einem Erntefahrzeug die Durchfahrt zu gewähren. Er fuhr hierbei zurück auf die Straße und kollidierte dort mit einem Moped. Der 16-jährige Mopedfahrer und der Autofahrer blieben unverletzt, der 14-jährige Sozius auf dem Moped musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell