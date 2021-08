Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rechts vor links mit Folgen

Bad Frankenhausen (ots)

Zwei Autos kollidierten am Montagnachmittag im Fliederweg. Ein 47-jähriger Autofahrer in seinem Audi übersah einen vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden, Opel Adam. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

