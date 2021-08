Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Umgestürzte Straßenlaterne beschädigt Hausfassade, Verursacher flüchtet

Nordhausen (ots)

Eine umgestürzte Straßenlaterne in der Grimmelallee sorgte am Montagnachmittag für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Vermutlich rangierte ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug und kollidierte mit der Laterne, die daraufhin umfiel. Hierbei beschädigte sie eine Hausfassade. Die Berufsfeuerwehr rückte an und beseitigte die völlig zerstörte Beleuchtung. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Zeugen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell