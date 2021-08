Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandursachenermittlung nach Dachstuhlbrand geht weiter

Leinefelde (ots)

Am Montagnachmittag ging der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Leinefelde in Flammen auf und brannte vollständig aus. Bis in die Abendstunden dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr an, da immer wieder Glutnester aufflammten. Das Haus, welches sich im Umbau befand, gilt derzeit, auch durch das massive Löschwasser, als einsturzgefährdet. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und abgesperrt. Die Spurensuche und Sicherung zur Brandursache werden am Dienstag fortgesetzt. Es gilt als wahrscheinlich, dass das Feuer ausbrach, als Handwerker mit Dacharbeiten beschäftigt waren. Der entstandene Schaden kann weiterhin nur geschätzt werden. Die Polizei geht von mindestens 150.000 Euro aus. Die betroffene Familie steht unter Schock. Sie kam bei Verwandten unter.

