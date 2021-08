Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Am Samstag ereignete sich um 14:42 Uhr ein Verkehrsunfall mit 3 Beteiligten in Leinefelde. Ein 55jähriger VW-Caddy-Fahrer befuhr die Berliner Straße in Richtung Breitenbach und wollte nach links in die Straße Hinterm Ringau einbiegen. Dabei übersah er einen entgegen kommenden 55jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und das Motorrad rutschte nach dem Zusammenprall noch gegen einen in der Straße Hinterm Ringau verkehrsbedingt wartenden VW Golf. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, an allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ein 17jähriger Kradfahrer befuhr am Samstag um 14:20 Uhr die Landstraße von Fretterode in Richtung Dietzenrode. Ca. 500m hinter Fretterode kam er in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr gegen ein Verkehrszeichen und kam ca. 17 Meter weiter auf dem dortigen Weizenfeld zum liegen. Dabei verletzte sich der Fahrer schwer.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell