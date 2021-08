Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: und schon wieder ein schwer verletzter Motorradfahrer im Kyffhäuser

B 85 / Kyffhäuser (ots)

Am Samstag Nachmittag gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der B 85 im Kyffhäuser ein folgenschwerer Motorradunfall. Ein 53-jährige BMW GS Fahrer verlor beim Durchfahren einer Kurve die Gewalt über seine Maschine und kam zu Fall. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen im rechten Schulter- und Armbereich zu, welche einen Klinikaufenthalt in Nordhausen notwendig machten. An seiner Maschine entstand beim Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 85 in diesem Bereich voll gesperrt werden.

Hinweis der Polizei an alle Motorradfahrer: Die B 85 im Kyffhäuser ist öffentlicher Verkehrsraum und keine (!) Rennstrecke! Beachten Sie die geltenden Verkehrsvorschriften.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell