Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Mühlhausen (ots)

Auf dem Parkplatz des Kaufland Marktes in Mühlhausen kam es am 14.08.21 gegen 19 Uhr zu einem Zusammenstoß beim Ausparken. Verursacher war laut Zeugenangaben ein roter Pkw unbekannter Marke, welcher von einem Mann geführt wurde. Beschädigt wurde ein Pkw Skoda Scala. Der Unfallverursacher setzte jedoch seine Fahrt in Richtung Ammersche Landstraße fort, ohne sich erkennen zu geben. Die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurden aufgenommen. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

