Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Langensalza (ots)

In der Langen Straße in Bad Langensalza rangierte am 14.08.21 um 7:55 Uhr der 31-jährige Fahrer eines Skoda Octavia rückwärts in eine Parklücke. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden VW Sharan. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von je ca. 1500 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell