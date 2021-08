Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Bad Langensalza (ots)

Am 13.8.21 um 14:45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es auf der B 84 zwischen Bad Langensalza und Reichenbach zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer gekommen ist. Der 28 jährige Fahrer des Motorrades Suzuki war von der Fahrbahn abgekommen und geriet in den linken Straßengraben. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell