Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen im LK Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am 13.08.2021 gegen 08:00 Uhr wurde in Nordhausen, An der Bleiche ein 35-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiter führte dieser seinen Pkw Renault unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine angeordnete Blutentnahme im Südharz Klinikum durchgeführt und diesem die Weiterfahrt untersagt. Eine entsprechende Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter berauschenden Mitteln wurde aufgenommen.

Am 14.08.2021 gegen 00:20 Uhr wurde ein 46-jähriger Fahrzeugführer im Nordhäuser Darrweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei diesem wurde bei der Kontrolle Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab 0,56 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen diese eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter Alkohol gefertigt.

Am 13.08.2021 gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Bielener Straße in Nordhausen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Mopedfahrer fuhr hier auf einen Pkw, welcher gerade in seine Einfahrt einbiegen wollte, hinten auf. Es entstand Sachschaden von etwa 1000,- Euro.

Am 13.08.2021 gegen 20:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Kia die L1034 von Wipperdorf in Richtung Nohra. Auf regennasser Fahrbahn wich dieser einem Fuchs aus und kam von der Fahrbahn ab. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, sodass dieser abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde der Fahrzeugführer bei dem Unfall nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell