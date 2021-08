Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garage aufgebrochen, nichts gestohlen

Bad Frankenhausen (ots)

In den zurückliegenden zwei Wochen drangen Unbekannte in eine Garage im Bachmühlenweg ein. Am Freitagmittag entdeckte der Besitzer den Einbruch. Offensichtlich fanden der oder die Einbrecher nichts Brauchbares, denn bislang fehlt nichts. Auch das geparkte Auto in der Garage wies keinerlei Beschädigungen auf. So blieb es beim Sachschaden, dessen Höhe noch nicht angegeben werden kann.

