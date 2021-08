Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt die Ladendiebe?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Wer kennt die abgebildeten Männer oder kann Angaben zu deren Aufenthalt machen? Sie stehen im Verdacht, am Mittwoch, 26. Mai 2021, gegen 15.15 Uhr, in der Filiale der Drogeriekette Rossmann, in der Sperberwiese, Waren gestohlen zu haben. Eine Mitarbeiterin beobachtete einen der Männer, wie er verschiedene Cremeschachteln öffnete und die Cremedosen in seine Jacke steckte. Er konnte über den Parkplatz flüchten. Der zweite Täter wurde während der Auswertung der Überwachungsbilder entdeckt. Er hatte es auf die Aufsteckbürsten elektrischer Zahnbürsten abgesehen. Insgesamt stahlen die Unbekannten Kosmetikartikel im Wert von 269 Euro. Während der eine Täter eine Jacke mit einer auffälligen Aufschrift trug, waren beim zweiten Täter die roten Turnschuhe markant. Zeugen, die das Agieren der Beiden beobachtet haben oder die Männer erkennen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden. Ob sich die Täter kannten ist noch unklar, kann aber nicht ausgeschlossen werden.

