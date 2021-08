Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad samt Schloss gestohlen

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag stahlen Unbekannte ein Fahrrad am Bahnhofsplatz. Das gelbe Mountainbike Trek wurde, mit einem Drahtseilschloss gesichert, am Mittwoch, gegen 20 Uhr, am Fahrradständer angeschlossen. Als sein 18-jähriger Eigentümer das Rad am Donnerstagmorgen, 6 Uhr, nutzen wollte, war es samt Schloss verschwunden. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03631/4510, entgegen.

