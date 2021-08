Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drogen bei Verkehrskontrolle gefunden

Ammern (ots)

Weil das Licht an seinem Fahrrad nicht funktionierte, kontrollierten Polizisten am Donnerstagabend, gegen 23.40 Uhr, einen Radfahrer in der Ammerschen Landstraße. Während der Kontrolle entdeckten die Polizisten bei dem 37-Jährigen Marihuana und Metamphetamin. Sie stellten die Drogen sicher und erstatteten gegen den Mann Anzeige.

