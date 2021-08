Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube von Einbrechern heimgesucht

Großbodungen (ots)

Die urlaubsbedingte Abwesenheit des Eigentümers nutzten Einbrecher offensichtlich in Großbodungen aus. Zwischen 3. und 12. August brachen der oder die Täter in eine Gartenlaube in der Wallröder Straße ein. Sie erbeuteten neben Lebensmitteln und Alkohol auch ein Tablet samt Ladegerät. Die Höhe des entstandenen Schadens muss noch ermittelt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell