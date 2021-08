Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Strohdiebe am Werk

Dingelstädt (ots)

Strohballen im Wert von ca. 1600 Euro verschwanden in den zurückliegenden drei Wochen von einem Feld in Kefferhausen. Als der Eigentümer am Donnerstag die restlichen Ballen einfahren wollte, stellte er den Diebstahl der knapp 40 Heuballen fest. Am 22. Juli lag das Stroh noch da.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell