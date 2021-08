Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoscheibe eingeschlagen, Rucksack geklaut

Bad Frankenhausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Hotelgast am Donnerstagmorgen in Bad Frankenhausen. Als er gegen 9.45 Uhr zu seinem Skoda Ocatvia auf dem Hotelparkplatz Am Schlachtberg kam, entdeckte er eine eingeschlagene Seitenscheibe am Auto. Unbekannte zerstörten in der Nacht die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite und stahlen einen Wanderrucksack aus dem Fahrzeug. Der Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell