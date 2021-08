Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Unfall verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein 7-jähriges Kind mit seinem Fahrrad hatte am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Petristraße, Wilhelmstraße Glück im Unglück und erlitt nur leichte Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte das Kind mit seinem Rad im Bereich des Fußgängerüberweges, der sich auf der Rechtsabbiegerspur von der Petristraße zur Wilhelmstraße befindet, die Straße. Dabei stieß es mit einem von der Petristraße in Richtung Wilhelmstraße abbiegenden VW Golf zusammen. Die Autofahrerin leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Das Kind erlitt Schürfwunden. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Unfallhergang. Wer den Unfall am 11. August, gegen 15.20 Uhr, beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell